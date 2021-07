Il Real Madrid valuta altre uscite pesanti e la decisione su un giocatore in particolare sarebbe già stata presa, prospettive per la Serie A.

Il Real Madrid procede nell’opera di rifondazione con Ancelotti al timone ed è pronto a salutare un altro giocatore. Non convince infatti Jovic, rientrato dal prestito all’Eintracht Francoforte, ma, secondo ‘As’, ancora deludente nel suo precampionato. L’amichevole con i Rangers avrebbe lasciato sconcertata la dirigenza, l’attaccante sembra destinato ancora una volta alla partenza.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Isco a Pjanic e Jovic | ‘Scarti’ di Real e Barcellona in Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato.it aveva anticipato i pensieri della dirigenza del Real Madrid su Jovic. L’attaccante avrà ora una sorta di prova d’appello nell’amichevole contro il Milan dell’8 agosto. Se dovesse nuovamente fallire, gli si cercherebbe una sistemazione, anche in prestito. In Serie A qualcuno ci pensa e potrebbe presentare un’offerta. Il suo profilo potrebbe essere l’ideale, last minute, per completare il reparto, sia per Juventus, Inter o Milan, a seconda di come si svilupperà il mercato delle tre contendenti.