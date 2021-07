Diretta Trofeo Berlusconi, Monza-Juventus: cronaca live, formazioni

Dopo sei anni, torna il ‘Trofeo Berlusconi’: a contenderselo, il Monza di Giovanni Stroppa e la Juventus di Massimiliano Allegri

Un classico del calcio estivo, il ‘Trofeo Luigi Berlusconi‘, torna dopo sei anni e vede protagonisti il Monza di Silvio Berlusconi e la Juventus. I brianzoli, guidati in panchina dal nuovo allenatore Giovanni Stroppa, sono i candidati numero uno alla promozione in Serie A per il prossimo campionato di Serie B. Di contro, i bianconeri del Massimiliano Allegri 2.0, si presentano alla seconda uscita stagionale, dopo quella col Cesena, ancora senza i Nazionali italiani campioni d’Europa e con Cristiano Ronaldo rimasto ad allenarsi alla Continassa per recuperare la condizione migliore. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-JUVENTUS

Monza (3-5-2): Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Caldirola, Pedro Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos Augusto, D’Alessandro, Gytkjaer

Juve (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Demiral, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulé