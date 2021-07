Il Milan va a caccia di un nuovo trequartista post Calhanoglu. Tra i nomi anche James Rodriguez che apre al trasferimento in Serie A

L’addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto sulla trequarti del Milan che intanto ha quantomeno confermato Brahim Diaz. Ciononostante la dirigenza meneghina è al lavoro per provare a potenziare l’organico in quella zona di campo con diversi profili anche di caratura internazionale, accostati nelle ultime settimane. Tra questi anche James Rodriguez, sedotto ed abbandonato da Ancelotti all’Everton in virtù del passaggio al Real Madrid dell’allenatore italiano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il colombiano potrebbe quindi lasciare la Premier qualora se ne presentasse la giusta occasione. L’agente Jorge Mendes ci sta lavorando e non va escluso un eventuale approdo proprio in Serie A, campionato mai calcato dall’ex stella di Porto e Real Madrid. Lo stesso James intervenuto su Twitch, ha parlato così del suo futuro come riporta Pipe Sierra: “Mi chiedono dove giocherò, non conosco la verità. È un argomento abbastanza complicato. Vediamo cosa succede. Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati; Mi manca l’Italia, sarebbe una buona opzione. Real? No, ormai è un ciclo chiuso, che non si ripeterà”.