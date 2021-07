Calciomercato Milan, Gasperini ‘saluta’ Ilicic | “Ha fatto una scelta”

Calciomercato Milan, l’indizio che avvicina Ilicic: le parole di Gasperini in conferenza stampa suonano come un addio per lo sloveno.

Milan ancora al lavoro sulla figura del trequartista. Molti i nomi che stanno valutando Maldini e Massara, Vlasic vuole i rossoneri ma la trattativa con il Cska Mosca non si sblocca. Sullo sfondo anche il nome di Josip Ilicic, che potrebbe dare una alternativa sulla trequarti per giocare anche come laterale. Per quanto concerne lo sloveno, arriva, da casa Atalanta, la dichiarazione del tecnico Gasperini che di fatto prelude alla cessione.

In conferenza stampa il tecnico ha spiegato: “A fine stagione Ilicic ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. Si è presentato bene in ritiro e ha lavorato duramente, ma si sta preparando per una squadra che lo faccia giocare. In mezzo al campo numericamente siamo messi bene e rispetto la sua richiesta. L’intenzione è di farlo partire, anche se per il momento non ci sono particolari richieste”.