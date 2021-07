Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un altro anno di contratto con stipendio di 31 milioni di euro netti. Il portoghese vuole lasciare Torino, ma ci sono grandi ostacoli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ronaldo via dalla Juventus in questa sessione di calciomercato? Al momento è molto più no che sì, considerato che per il portoghese mancano gli acquirenti. Ci sarebbe forse rimasto il Paris Saint-Germain, ma un eventuale assalto dei francesi potrebbe avvenire solo nel caso in cui Mbappe prendesse la strada verso il Real Madrid. Difficile che ciò avvenga, lo sceicco non intende privarsi della sua ‘stella’, seppur in scadenza fra un anno come CR7 e con poca voglia di rinnovare, e le ‘Merengues’ non sembrano avere in questo momento la forza economica per un affare di tale portata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Pjanic vuole i bianconeri”

Se lo scenario attuale dovesse clamorosamente cambiare, ecco che il PSG può davvero diventare la prossima destinazione del classe ’85 di Funchal. Con che modalità? Attraverso uno scambio, tutt’altro che impossibile come Calciomercato.it vi racconta da tempo, con Mauro Icardi. Il bomber argentino ex Inter (stipendio da 10 milioni coi bonus) non è molto considerato da Pochettino e gli ultimi rumors provenienti dalla Francia lo danno ufficialmente sul mercato.

Oggi però, con una storia Instagram, il classe ’93 di Rosario ha voluto spegnere le voci che lo danno lontano, anzi sicuro partente dal Paris Saint-Germain. “Resto questa stagione, la prossima e la prossima ancora“, il suo commento a un post di una pagina dedicata al Psg. Scambio a monte, per ora…