La Juventus ha messo gli occhi su un giovane attaccante dello Stoccarda che per potenza e velocità palla al piede viene paragonato ad Haaland. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è sempre vigile sui grandi talenti del calcio europeo. Come riporta ‘seriebnews.com’ l’ultimo ma non ultimo finito sul taccuino dei bianconeri si chiama Mirhan Inan. E’ un attaccante turco classe 2003 in forza allo Stoccarda e che addetti ai lavori paragonano nientemeno che ad Erling Haaland. Il 18enne nato in Germania, a Reutlingen, viene non a caso chiamato l’Haaland turco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗜𝗥𝗛𝝠𝗡 𝗜𝗡𝝠𝗡 (@mirhan.inan)

In scadenza nel 2022, quindi fra meno di un anno, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe accaparrarselo a condizioni economiche vantaggiose per poi girarlo nella squadra Under 23.