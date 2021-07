Le parole pronunciate in conferenza stampa da Allegri su Bonucci portano ad una riflessione sul neo campione d’Europa. Spunta una suggestione spagnola

La prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri dal suo ritorno alla Juventus ha lasciato non poche indicazioni sul prossimo futuro della squadra bianconera. Dalle responsabilità di Ronaldo al ruolo di Dybala passando per Kulusevski e Rabiot, senza dimenticare una battuta tra il serio e il faceto con protagonista Leonardo Bonucci. “Se vuole la fascia se la compri” disse Allegri con un sorriso sulle labbra che non ha impedito ai più di malignare sul rapporto tra l’allenatore e il difensore neo campione d’Europa con la Nazionale, ricordando evidentemente i trascorsi della prima avventura insieme. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Bonucci, le parole di Allegri e la suggestione Real Madrid

Ad ogni modo Bonucci ha un contratto blindatissimo fino a giugno 2024 anche se in caso di apertura non mancherebbero di certo eventuali estimatori. Al netto del solito Guardiola, nel caso, non andrebbe sottovalutata la situazione attuale del Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha una difesa da rifondare dopo le partenze di Ramos e Varane, due centrali di livello assoluto e con grandi capacità anche nel palleggio, caratteristica tecnica nella quale proprio Bonucci eccelle. La stessa presenza di un connazionale in panchina potrebbe agevolare ma non va dimenticato che il calciatore non vuole comunque lasciare l’Italia, è pienamente coinvolto nel progetto Juve ed ha un contratto ancora molto lungo. Si tratta infatti solamente di una suggestione dettata esclusivamente dalla ‘battuta’ di Allegri, ma Bonucci che ha un valore di circa 20 milioni di euro, non dovrebbe muoversi.