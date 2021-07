De Vrij può essere sacrificato dall’Inter in caso di offerta congrua che frutterebbe una importante plusvalenza. Raiola al lavoro

I ‘casi’ spinosi nell’Inter sono tre: Lautaro Martinez, Brozovic e de Vrij. Per quest’ultimo occhio a Mino Raiola, il quale a quanto pare si sta muovendo per cercare una nuova sistemazione al suo assistito. Che poi vuol dire migliore ingaggio dell’attuale, circa 3,5 milioni netti fino a giugno 2023. Mesi fa lo stesso agente aveva parlato di intesa di massima coi nerazzurri, poi tutto è finito nel dimenticatoio. L’olandese è rimasto con lo stesso contratto e si sussurra che adesso Raiola voglia più dei 4,5 milioni più bonus che ormai rappresentano un’intesa non più messa nera su bianco.

Calciomercato Inter, con de Vrij grande plusvalenza. Raiola al lavoro

Preso a zero escluse commissioni, de Vrij sarebbe per l’Inter tutta plusvalenza. La richiesta sarebbe di 40 milioni di euro, ma forse Marotta e soci potrebbero farsene bastare anche 30. Per l’ex Lazio si parla di un interesse dell’Everton, guarda caso in ottimi rapporti col suo procuratore, così come dell’Atletico Madrid che, intanto, ha rinviato all’anno prossimo l’assalto a Martinez. Probabilmente i primi potrebbero formalizzare una proposta convincente all’Inter, anche se poi andrebbe tutta verificata la volontà del classe ’91 di trasferirsi in un club che non disputerà la Champions.