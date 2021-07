Inter interessata a Bruno Guimaraes, ma sul brasiliano si fionda l’Arsenal: il club inglese pronto all’offerta

Calciomercato.it vi aveva raccontato come Bruno Guimaraes resti un obiettivo per l’Inter. Il nazionale olimpico brasiliano continua a piacere molto in casa nerazzurra, ma l’affare non è semplice. Il giocatore del Lione infatti costa molto e soprattutto piace a tanti altri club. L’Inter, con Marotta ed Ausilio, restano vigili, ma la richiesta è elevata: servono tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Come riferito però da ‘Globoesporte’, l’Arsenal sarebbe pronto a fare sul serio. Il club inglese, voglioso di rilanciarsi in Premier League, potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro. Una cifra che i ‘Gunners’ sarebbero disposti ad investire per assicurarsi il centrocampista verdeoro. Cifra che si avvicina molto a quella che è la richiesta del Lione: vedremo se i francesi saranno disposti ad accettare.