Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco il comunicato ufficiale: l’Atalanta rinforza la difesa con Matteo Lovato

La notizia era nell’aria da giorni, adesso è diventata ufficiale: Matteo Lovato è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il 21enne difensore, si legge sul sito del club orobico, arriva a titolo definitivo dal Verona, squadra con la quale ha esordito in Serie A nella scorsa stagione, sotto la guida di Ivan Juric, collezionando ben venticinque presenze al primo anno nella massima serie. Un rinforzo per il presente e per il futuro per i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini, alle prese anche con la possibile cessione di Romero, finito nel mirino del Tottenham e del Barcellona.