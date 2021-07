Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, è nel mirino del Tottenham e del Barcellona: nella notte, frenata importante con gli ‘Spurs’

Potrebbe essere vicina al fallimento la trattativa che avrebbe dovuto portare Cristian Romero al Tottenham. Nella notte, riporta ‘Sky Sport’, le parti si sono incontrare per cercare di arrivare alla fumata bianca, ma le cose non sono andare come si aspettavano. Anzi, l’affare potrebbe essere addirittura saltato, visto che i dirigenti dei due club non si sarebbero lasciati benissimo. Nuovi contatti potrebbero esserci nelle prossime ore per cercare di riportare la trattativa sui giusti binari, mentre anche il Barcellona osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. Il calciatore, intanto, starebbe spingendo per raggiungere Fabio Paratici a Londra: vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.