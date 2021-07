Bayern Monaco-Napoli 0-3, doppio Osimhen: Spalletti sorride

Bayern Monaco-Napoli 0-3, buona prestazione degli azzurri di Spalletti in amichevole contro i campioni di Germania: due volte in gol Osimhen.

Buon risultato in amichevole per il Napoli di Spalletti, che ha battuto nettamente il Bayern Monaco per 3-0. Sugli scudi Victor Osimhen, autore di due gol in due minuti che hanno spaccato la partita nel secondo tempo su due ottime invenzioni di Ounas. Terza rete di Machach.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, cessione necessaria: incrocio con Sarri

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Indicazioni relative visti i numerosi cambi tra i bavaresi nella ripresa con molti elementi delle giovanili, ma il tecnico può essere soddisfatto per come la squadra ha tenuto il campo nel primo tempo quando il Bayern schierava diversi titolari. Buone risposte dal 4-1-4-1 mobile che si trasformava in 4-3-3 in fase offensiva.