Genoa chiamato a non lasciarsi scappare Vladyslav Supryaga, forte e velocissimo talento ucraino in forza alla Dinamo Kiev di Lucescu

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Vladyslav Supryaga è sicuramente uno dei migliori talenti se non il migliore in assoluto dell’Est Europa. Parliamo di un attaccante ucraino di appena 21 anni già ambitissimo da mezza Europa, qui in Italia dal Genoa. Giocatore moderno, di grande qualità e soprattutto velocissimo come dimostrano due video inediti che vi mostra Calciomercato.it in cui è per l’appunto protagonista Supryaga quando giocava ancora con il Dnipro.