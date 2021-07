Venezia, UFFICIALE il colpo dalla Russia: ecco Sigurdsson

Nuovo colpo in casa Venezia: il club lagunare accoglie l’islandese Sigurdsson, acquistato in prestito dal Cska Mosca

Nuovo colpo in casa Venezia. Il club lagunare, neo promosso in Serie A, è certamente uno dei più attivi. La società veneta ha infatti chiuso l’acquisto di Arnor Sigurdsson, trequartista islandese che arriva in prestito dal Cska Mosca. Il classe 1999 arriva in prestito secco, come ufficializzato dalla società russa, che ha annunciato un rinnovo fino al 2024. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questo il comunicato del club moscovita:

“Arnor Sigurdsson giocherà per il Venezia fino alla fine della stagione 2021/22. L’accordo non prevede la possibilità di riscatto. Prima di andare in prestito, Sigurdsson ha prolungato il suo contratto con il club fino alla fine della stagione 2023/24. Auguriamo ad Arnor una stagione di successo in Italia!”.