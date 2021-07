Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Romagnoli

In casa Milan andranno presto sciolti i dubbi relativi al futuro di Alessio Romagnoli, centrale italiano in scadenza di contratto a giugno 2022. Il difensore in maglia numero 13 è finito dietro a Tomori e Kjaer nelle gerarchie interne di Pioli che per tutta la seconda fase dell’ultima stagione gli ha preferito la coppia composta dal danese e dall’inglese poi riscattato. Negli ultimi tempi si è ritornato a parlare con insistenza del suo futuro possibile lontano da Milano anche tramite eventuali scambi con altri top club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan | Doppia bomba Dybala-Kessie

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, tra Belotti e Vlasic | La Russia sullo sfondo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio al miglior scambio possibile per il Milan. Per il 43,8% dei votanti l’affare giusto sarebbe quello con la Juventus per Bernardeschi. Il 25,6% lo scambierebbe con Lenglet mentre sono più staccati Aurier e Sensi.