Allarme Covid-19 in casa Manchester United. I ‘Red Devils’, a seguito degli ultimi controlli sanitari svolti, hanno riscontrati la presenza di nuovi casi positivi all’interno del gruppo squadra. Per motivi di privacy, non sono stati svelati i nomi dei soggetti in questione. Annullata l’amichevole di sabato 31 luglio contro il Preston North End. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: ” A seguito dei test di routine del gruppo di allenamento della prima squadra di oggi (giovedì 29 luglio), abbiamo identificato un piccolo numero di casi sospetti positivi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si legge, poi, nell’annuncio: “Ciò ha portato a isolare quelle persone, in attesa di ulteriori test. Come misura precauzionale basata sui protocolli COVID, abbiamo preso la difficile decisione di non poter giocare l’amichevole contro il Preston North End questo sabato (31 luglio). In questa fase, non ci aspettiamo ulteriori interruzioni per le nostre prossime partite, ma continueremo a seguire i protocolli sanitari della Premier League”.

Emanuele Tavano