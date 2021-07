Ufficiale l’acquisto di Riccardo Marchizza da parte dell’Empoli: il difensore arriva in prestito dal Sassuolo

Dopo una prima stagione in Serie A disputata con la maglia dello Spezia, Riccardo Marchizza cambia squadra ma non campionato. Il difensore romano, dopo due stagioni in prestito in Liguria, approda in Toscana, sempre con la formula del prestito. Marchizza è infatti un nuovo giocatore dell’Empoli, con gli azzurri che lo hanno prelevato dal Sassuolo.

Questo il comunicato del club toscano:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Marchizza.

Marchizza è un difensore italiano nato a Roma il 26 marzo 1998. Inizia a giocare nel Tor Lupara, per poi trasferirsi nel settore giovanile della Roma dove vince un Campionato Primavera, una Coppa Italia Primavera ed una Supercoppa Primavera. Esordisce con la prima squadra giallorossa nel dicembre del 2016, in Europa League contro l’Astra Giurgiu. Nell’estate del 2017 passa al Sassuolo, che lo presta prima all’Avellino e poi al Crotone in B. Nel luglio del 2019 passa, sempre a titolo temporaneo, allo Spezia, dove conquista la promozione in A; la scorsa stagione resta in Liguria, giocando 25 gare e contribuendo alla salvezza della formazione spezzina. Ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili, giocando il Mondiale Under 20 nel 2017 e arrivando fino all’Under 21 con cui ha preso parte all’ultimo Europeo”.