Da Isco a Dalot e Ilicic: alla CMIT TV il giornalista Rudy Galetti fa il punto sulle prossime mosse di mercato del Milan

Intervenuto alla CMIT TV Rudy Galetti ha fatto il punto sul mercato del Milan. Si parte dall’ipotesi Isco: “I rossoneri potrebbero offrire cinque milioni. Se Isco abbassasse le sue pretese, potrebbe diventare un calciatore del Milan. Con il suo entourage sta parlando per rilanciare la sua carriera, dipende da lui. Se vuole abbassare le pretese sarà un giocatore rossonero”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Da Isco agli esterni: “Come alternativa a Calabria, Dalot è il preferito, ma la lacuna maggiore è sull’esterno destro alto: Ilicic è il nome più seguito al momento per quel ruolo”.

Milan, Pobega resta: la certezza di Galetti

Galetti si è poi soffermato sul centrocampo e sul futuro di Pobega: “Dovrebbe restare al Milan fino a gennaio, almeno per il discorso liste Champions e perché a gennaio il Milan perderà Kessie e Bennacer per la coppa d’Africa. Per Hauge tutto dipenderà da Kostic-Lazio, mentre Leao andrà solo per un’offerta molto congrua: tra lui e Rebic è più facile che possa partire il croato, non mi risulta un’offerta del Wolverhampton”.