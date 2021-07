Alla CMIT TV è intervenuto l’avvocato Iacovone, che ha fatto il punto della situazione in merito alla questione Chievo

L’avvocato Iacovone, che insieme al prof. Mattarella, ha depositato il ricorso del Chievo al TAR, è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto della situazione. E’ viva la speranza di rivedere i clivensi ancora in Serie B:

“Il Chievo è stato ritenuto responsabile perché non ha potuto procedere ad un pagamento rateale a causa della normativa dirigenziale – afferma Icavone – I requisiti sono avere presentato un atto di rateizzazione e la società lo ha presentato nelle misure consentite in questa fase emergenziale. In questo momento è sospesa l’attività di riscossione e quindi non si può ricevere una cartella e procedere al pagamento. I tempi? Confidiamo che in meno di un mese la vicenda venga definita. Siamo fiduciosi di portare il Chievo in Serie B, confidiamo che collegio Tar lo adotti in maniera tempestiva“.