Dopo la sfortunata esperienza in Serie B con la maglia del Cosenza nella scorsa stagione, terminata con la retrocessione in Serie C, Mohamed Bahlouli, 21enne fantasioso attaccante, è tornato alla Sampdoria. Oggi, però, è arrivata la rescissione consensuale del contratto, che era in scadenza nel giugno del 2023. Questa la comunicazione ufficiale da parte del club blucercerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Rayane Bahlouli“.