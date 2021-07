Calciomercato, Alexander-Arnold ha rinnovato il contratto con il Liverpool: ecco la nota ufficiale del club inglese

Buone notizie in casa Liverpool. I ‘Reds’ si sono assicurati le prestazioni sportive del terzino Alexander-Arnold ancora per diverse stagioni, con la firma di un nuovo contratto a lungo termine. Prodotto dell’Academy, l’esterno si lega quindi ancora di più alla propria compagine. Il club inglese ha reso noto il rinnovo tramite un comunicato ufficiale sui propri canali: “Trent Alexander-Arnold ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool Football Club. Il 22enne ha affidato il suo futuro ai Reds mettendo nero su bianco le condizioni”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nuovo scambio in Serie A | Le ultime

Il classe ’98 ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito: “Sono onorato che mi sia stata data l’opportunità e la fiducia per rinnovare, quindi per me è stato un gioco da ragazzi. È un momento di orgoglio per me, firmare un nuovo contratto qui. Ricevere la fiducia – come ho detto prima – dalla società e dallo staff è una sensazione incredibile per me”.

Emanuele Tavano