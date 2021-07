Calciomercato Juventus, l’attaccante attende il rinnovo | Ostacolo clausole

Si attende il rinnovo di Vlahovic, per il quale c’è da limare la commissione al procuratore: la Juventus attende per l’anno prossimo

Continua a farsi attendere il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. L’attaccante rimarrà almeno per un’altra stagione in maglia gigliata, con le pretendenti che non hanno provato ad accontentare la richiesta di Commisso per la cessione: 60 milioni è la richiesta per provare a portare via da Firenze l’attaccante al momento, mentre l’offerta per il rinnovo porterebbe l’ingaggio del giocatore a 3,5 milioni netti a stagione più bonus. A riportarlo è Paolo Bargiggia sul proprio sito.

L’attuale ingaggio di Vlahovic ammonta a 800mila euro a stagione: un aumento considerevole per Commisso, che sta compiendo uno sforzo per far sì che il giocatore possa restare a Firenze fino al 2023, allontanando le voci che lo volevano già alla Juventus quest’estate. A ritardare l’accordo è la commissione per l’agente, con il presidente gigliato che sembra restio al voler accontentare le richieste degli intermediari. Per questo motivo si continua a trattare e l’alternativa potrebbe essere inserire una percentuale sull’eventuale cessione da riconoscere al giocatore e al suo agente: una somma che potrebbe essere incassata tra appena 12 mesi.