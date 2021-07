Calciomercato Juventus, colpaccio vicino | Si chiude nel week end

Colpaccio di calciomercato più vicino per la Juventus, nel week end si chiude per Manuel Locatelli

“Domani ci sentiremo con la Juve, non è detto che ci vedremo. Sicuramente ci sarà un appuntamento telefonico, poi credo che ci sentiremo di persona”. Giovanni Carnevali, parlando di Locatelli, ha annunciato i prossimi passi nella trattativa tra Sassuolo e Juventus. Il centrocampista piace molto anche in Premier League (Arsenal su tutte) ma ha già espresso il suo gradimento per i bianconeri, che puntano a chiudere l’affare in questo fine settimana.

Calciomercato Juventus, nuovo incontro per Locatelli: giorni decisivi

Entro il fine settimana, riporta infatti ‘Tuttosport’, potrebbe essere trovato l’accordo tra Juventus e Sassuolo per Locatelli. L’affare dovrebbe essere chiuso senza contropartite per cifre vicine ai 35 milioni di euro. Cherubini e Arrivabene starebbero dunque lavorando sulle modalità di pagamento: prestito oneroso con diritto di riscatto (che diventa automatico allo scattare di determinati obiettivi) e percentuale sulla eventuale rivendita.

Come riporta ‘Top calcio 24’, inoltre, sarebbe da escludere che Marotta possa sfruttare gli ottimi rapporti col Sassuolo per provare a inserirsi facendo saltare l’affare coi torinesi. Sono giorni decisivi, quindi, per il passaggio del centrocampista Campione d’Europa alla società di Agnelli.