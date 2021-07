Luciano Spalletti ha individuato nell’Inter il rinforzo ideale per il centrocampo dopo l’infortunio di Demme: ipotesi scambio, Inzaghi nicchia

Il Napoli di Luciano Spalletti è tra le squadre da cui senza dubbio ci si aspetta di più nel prossimo campionato. De Laurentiis, dopo il divorzio con Gattuso, ha voluto puntare su un tecnico affidabile professionista dei ritorni in Champions League, proprio quello che serve agli azzurri. La beffa dell’ultima giornata col Verona ancora brucia, ma il tecnico di Certaldo dovrà far dimenticare alla piazza gli ultimi anni tribolati, vedi anche la gestione Ancelotti. Certo il calciomercato per ora non sta decisamente facendo sognare i tifosi, dal momento che il Napoli è totalmente fermo e non ha fatto registrare operazioni in entrata fino ad ora. Non solo, Spalletti dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di Demme per almeno due mesi. Gli azzurri dovranno infatti accelerare nella ricerca del centrocampista, che comunque era già prevista prima dell’infortunio del tedesco.

Calciomercato Inter, Spalletti insiste per Vecino: ipotesi scambio con Mario Rui

Se dovessimo chiedere a Spalletti chi sceglierebbe come rinforzo per il centrocampo molto probabilmente la risposta sarebbe una: Matias Vecino. L’uruguaiano è un vero e proprio pupillo del mister toscano, che a lui deve la qualificazione in Champions League con i nerazzurri nel 2018. Nell’ultima stagione l’ex Fiorentina è stato tormentato dai problemi fisici e ora vuole tornare a disposizione di Inzaghi per guadagnarsi spazio importante. Come riporta ‘Interlive’, non è escluso comunque un nuovo assalto del Napoli per Vecino: tra le ipotesi anche quello di uno scambio proposto dagli azzurri con Mario Rui.

Un’offerta quasi ‘obbligata’ dal momento che il contratto di Vecino scade nel 2022 e la formula del prestito non sarebbe percorribile. Ma al tempo stesso uno scenario poco concretizzabile dal momento che a Inzaghi piace molto Vecino, nonostante la necessità di prendere un esterno sinistro. L’Inter verosimilmente prenderebbe in considerazione solo offerte cash con cifre ritenute congrue per l’uruguaiano.