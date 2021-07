Calciomercato Inter, Marotta tratta in Serie A per la quarta punta

Calciomercato Inter, i nerazzurri alla ricerca di un attaccante per completare il reparto: Marotta in trattativa in Italia.

L’Inter prosegue nella trattativa estenuante per Nandez, ma monitora anche altre situazioni. La concentrazione di Marotta è per l’esterno uruguaiano, ma anche per la questione relativa all’attacco, dove alla super coppia Lukaku-Lautaro Martinez e a Sanchez va aggiunto un altro attaccante dal profilo di una certa esperienza, oltre a uno tra i giovani Salcedo e Satriano. Proseguono, da parte del dirigente interista, le trattative in Serie A per trovare una pista adeguata.

Calciomercato Inter, caccia a Scamacca: possibile asse con il Sassuolo

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che oltre alla candidatura di Keita, convinto di potersi liberare gratis dal Monaco avendo un solo anno di contratto rimasto, prende forza il nome di Scamacca. Il giocatore è ritenuto importante dal Sassuolo, ma i buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero favorire l’affare. L’intesa potrebbe essere trovata inserendo un giovane nerazzurro nella trattativa.