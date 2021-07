Calciomercato, futuro a sorpresa per Conte | Trattativa avanzata!

In attesa di novità di calciomercato sulla sua prossima squadra, per Conte si profila un futuro a sorpresa negli studi di Sky; trattativa avanzata

Rimasto senza squadra dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte vaglia la miglior soluzione per il suo futuro. Per il tecnico scudettato si profila una stagione lontano dai campi di gioco ma non dall’esposizione mediatica. Sarebbe in fase avanzata, riporta infatti il ‘Corriere dello Sport’, la trattativa con Sky per il commento delle gare della prossima Champions League. Il pugliese dalla prossima stagione dvrebbe essere presente in studio per commentare e fare domande ai suoi grandi colleghi impegnati nel torneo.

Calciomercato, Conte va a Sky: trattativa avanzata

Interessante sarà dunque ascoltare le parole di Conte sul lavoro di Allegri, Simone Inzaghi, Gasperini e Pioli. Le sue domande a Guardiola, Ancelotti e gli altri allenatori di spessore che lotteranno per la Champions. Da valutarne, però, l’eventuale presenza in occasione delle sfide dei suoi vecchi club come Juventus e Inter. In attesa di trovare squadra, dunque, Conte si accasa negli studi televisivi.