L’Atalanta è scatenata sul calciomercato, soprattutto in difesa dove ha chiuso un colpo e ne ha messo un altro nel mirino: la Juventus rischia di dover rivedere i suoi piani

Sono giorni caldissimi sul calciomercato per l’Atalanta, che vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella continuando però a lavorare anche in prospettiva. Già l’arrivo di Musso è stato un segnale importante, visto che sull’argentino c’erano tanti club, di come la Dea abbia intenzione di crescere ancora con una programmazione precisa e piccoli passi. Che fino ad ora hanno portato i nerazzurri con regolarità in Champions League e a pensare addirittura di poter lottare per lo scudetto. Ora Percassi e Marino stanno lavorando per una possibile cessione di Romero al Tottenham di Paratici, per cui non ci sono ancora però gli accordi. Come vi abbiamo raccontato, l’ultima offerta è di 55 milioni di euro, ma l’Atalanta ancora non è convinta probabilmente anche forte dell’interesse di altre big come il Barcellona.

Calciomercato Juventus, richiesta alta per Demiral: l’Atalanta prende Lovato e pensa a Luiz Felipe

Se dovesse poi concretizzarsi l’addio dell’argentino, l’Atalanta ha come primo obiettivo Merih Demiral della Juventus. Per questo i bianconeri in qualche modo fanno il tifo per la cessione di Romero, acquistato proprio dalla Vecchia Signora, per avere più possibilità di fare cassa con il turco. Ma gli orobici guardano anche altrove per l’eredità del ‘Cuti’, anche perché la Juventus ha sparato alto per Demiral, raffreddando in qualche modo la pista Atalanta. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, la Dea ha chiuso intanto per Matteo Lovato, giovane difensore centrale del Verona che piaceva molto anche al Milan. Per il classe 2000 la spesa è di 8 milioni più 3 di bonus, nella mente di Gasperini sarebbe però il sostituto di Caldara.

Un altro investimento importante per i nerazzurri, che guardano anche a Botman del Lille (che non vorrebbe cedere il suo gioiello) e Luiz Felipe della Lazio. L’italobrasiliano di Sarri è il nome nuovo, piace a Gasperini e ha una situazione contrattuale favorevole: è in scadenza 2022 e non dovrebbe rinnovare. Quindi la cifra dell’affare – secondo l’emittente satellitare – potrebbe assestarsi sui 20 milioni più bonus. Luiz Felipe è un titolare di Sarri, ma sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare la Champions League. L’Atalanta è scatenata, sta sistemando la difesa, con la Juve che spera ancora ma deve abbassare le pretese per Demiral.