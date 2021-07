Svizzera a caccia di un nuovo ct dopo l’addio di Petkovic che allenerà il Bordeaux: il sogno è Arsene Wenger

Dopo il suo addio a quella che per 22 anni è stata la sua casa, Arsene Wenger è al momento ancora senza panchina e nel 2019 è entrato a far parte dello sviluppo mondiale del calcio nella Fifa. Il tecnico alsaziano è però il sogno della nazionale svizzera. Gli elvetici sono infatti in cerca di un nuovo ct dopo che Vladimir Petkovic ha lasciato la guida della nazionale per approdare al Bordeaux.

E secondo il portale svizzero ‘Blick’, Wenger sarebbe proprio il grande sogno della federazione elvetica. Sarebbe lui infatti la prima scelta per la panchina della nazionale. Apprezzato per le sue qualità, per il fatto che sia sostanzialmente sul mercato al di là dell’impegno nella Fifa, ma anche per il fatto di essere poliglotta, aspetto importante per allenare una nazionale di un paese dove sono ben quattro le lingue ufficiali. Tra le alternative ci sono Lucien Favre e Marcel Koller. Ha chiuso invece le porte Urs Fischer, tecnico dello Union Berlino.