Serie A, Preziosi: "Partenza del campionato a rischio? Potremmo fermarci"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi avverte: “Il calcio rischia di fallire. Stadi aperti per tutti i tifosi con il Green Pass”

È un momento complicato anche per il calcio, colpito duramente dalla pandemia di Coronavirus. Come registrato dallo studio di 'Deloitte', infatti, la Serie A è quella che ha subito le maggiori perdite tra i top cinque campionati europei. Le nuove disposizioni riguardo alla riapertura degli stadi possono significare un primo passo per superare questo momento di crisi. Le limitazioni sul pubblico previste da Governo, però, rischiano di avere un impatto negativo sulle società. È quanto informa anche Enrico Preziosi ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Le limitazioni sul pubblico uccidono i club". Il patron del Genoa, poi, rivela che la partenza del campionato potrebbe essere a rischio.



Serie A, partenza a rischio | “Senza dialogo col Governo potremmo fermarci”

Oltre ad avvertire sui rischi che le limitazioni sul pubblico comportano per i club di Serie A, Enrico Preziosi propone un piano per la riapertura totale al pubblico: "Stadi aperti per tutti coloro che sono in possesso del Green Pass". La volontà e la speranza dei presidenti dei club italiani è quella di ritrovare i tifosi sugli spalti al più presto, anche in modo da poter contare di nuovo su degli introiti che in questo momento sono di vitale importanza. Le parole di Preziosi fanno eco a quelle di Scaroni, che ha ribadito l'urgenza di una riapertura totale degli stadi. Il Presidente del Genoa, inoltre, ha rivelato che la partenza del campionato potrebbe essere a rischio.

Enrico Preziosi si è espresso riguardo alla possibilità per cui la Serie A possa non partire secondo quanto previsto dal calendario stilato dalla Lega. “Se non ci sarà un dialogo con il Governo, potremmo anche fermarci. Le nostre richieste non possono non essere prese in considerazione”. Il patron del ‘Grifone’, comunque, si è detto fiducioso riguardo all’apertura di un dialogo proficuo con l’Esecutivo.