Dopo l'addio alla Fiorentina, Ribery è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova squadra. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A dove si è parlato di due club liguri: la Sampdoria e lo Spezia. Proprio l'accostamento al club spezzino ha acceso una piccola polemica sui social. E' il giornalista della Rai Paolo Paganini a non aver gradito un'affermazione del collega Sandro Sabatini, secondo cui il francese non può terminare una carriera così importante allo Spezia.

Ribery allo Spezia, Paganini a Sabatini: “Battuta infelice”

Da giornalista e da spezzino trovo assolutamente infelice la battuta di @Sabatini, collega che conosco e stimo, su un possibile arrivo di #Ribery a un club storico come @acspezia. Meglio allora un’anonima squadra della Cina o turca o araba? Non credo proprio! — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 29, 2021

Una frase che Paganini commenta così: "Da giornalista e da spezzino trovo assolutamente infelice la battuta di Sabatini, collega che conosco e stimo, su un possibile arrivo di Ribery a un club storico come lo Spezia. Meglio allora – la domanda del giornalista – un'anonima squadra della Cina o turca o araba? Non credo proprio!".

A chi gli chiedeva a quale affermazione si riferisse, lo stesso Paganini ha risposto così: “Che Ribery non può chiudere li una carriera così. Perché? Bisogna conoscere la storia di un club”.