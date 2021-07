Il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Alphonse Areola: l’estremo difensore francese arriva in prestito dal Paris Saint-Germain

Nuova avventura in prestito per Alphonse Areola. L’estremo difensore francese, dopo le esperienze in prestito al Real Madrid e al Fulham approda in Inghilterra per una terza esperienza. Areola è infatti un nuovo giocatore del West Ham. Il club londinese ha infatti ufficializzato l’arrivo del giocatore di origini filippine, che approda nella capitale inglese in prestito con diritto di riscatto.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: firma Carvajal

Questo il comunicato diramato dal club inglese:

“Abbiamo completato l’acquisto in prestito del vincitore della Coppa del Mondo 2018 Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain con l’opzione di rendere l’acquisto permanente nell’estate 2022″.