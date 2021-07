Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus del 29 luglio 2021: sono 6.171 i nuovi positivi, 19 le vittime accertate nelle ultime ventiquattro ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 29 luglio 2021. I nuovi positivi sono 6.171 a fronte di 224.790 tamponi effettuati per un tasso di positività che sale al 2,7%. Sono 19 le vittime, mentre crescono i ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari: i primi sono 194 con un aumento rispetto a ieri di 11 ricoverati in rianimazione, mentre i secondi sono 1.730, 45 in più. I guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1.825. Quattro le regioni con più di 700 casi al giorno: Lazio, Toscana, Veneto e Sicilia.