La Salernitana si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione di Serie A ormai alle porte. Pronto uno svincolato

La Salernitana di Fabrizio Castori prosegue la propria marcia d'avvicinamento al ritorno in Serie A. Intanto la società lavora anche in sede di calciomercato, pronta a potenziare l'organico a disposizione del tecnico granata.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Salernitana sarebbe in procinto di acquistare Wajdi Kechrida, terzino tunisino di origini francesi attualmente svincolato dopo una lunga esperienza con l’ES Sahel. Il classe 1995 era stato accostato anche al Saint Etienne ma potrebbe finire proprio alla corte di Castori per potenziare la corsia di destra.