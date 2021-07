Il Milan vuole regalare a Pioli un altro colpo in attacco, un profilo giovane: l’occasione arriva dalla Francia

Non solo Ibrahimovic e Giroud. Il Milan non ha intenzione di fermarsi con il mercato in entrata ed è pronto a consegnare a Stefano Pioli un altro colpo in attacco. Il piano è chiarissimo e dichiarato da tempo: l’obiettivo è un calciatore giovane, non eccessivamente costoso, da far crescere all’ombra dei due veterani. Paolo Maldini è a caccia, anche se intanto è partito con la famiglia per le vacanze. Poco male, c’è comunque Ricky Massara che con l’ex capitano è in contatto strettissimo. Però il Milan ha già speso parecchio, circa 60 milioni, tra nuovi arrivi e riscatti. E con qualche altro puntello ancora da trovare, ma il grosso del lavoro già concluso, i rossoneri non si muoveranno con fretta ma attenderanno l’occasione. Che potrebbe davvero arrivare dalla Francia, di nuovo. In Ligue 1 Maldini ha già pescato in maniera importante, da Maignan e Ballo-Toure mentre francese è la nazionalità di Giroud.

Calciomercato Milan, Muani possibile obiettivo: costa 10 milioni, ma è in scadenza

Il nome è quello di Randal Kolo Muani, classe ’98 in forza al Nantes e reduce da una buonissima stagione da una decina di gol. Con Kaio Jorge più vicino alla Juventus, ma il Milan che non è comunque ancora definitivamente fuori dai giochi, i rossoneri hanno puntato il mirino sul francese compagno di squadra di Kalulu nella nazionale olimpica eliminata a Tokyo 2020. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è un giocatore che ha un fisico importante ma anche una buona rapidità e istinto realizzativo. In un prestito nella serie C, Muani ha ricoperto anche il ruolo di esterno destro d’attacco, può essere addirittura un jolly in alcuni frangenti. Dopo qualche problema fisico legato alla sua crescita che ne ha ritardato l’esplosione, il giovane attaccante si è messo in luce raddoppiando la sua valutazione da 5 a 10 milioni di euro.

L’arma in favore del Milan è il contratto in scadenza nel 2022, che potrebbe favorire un arrivo a una cifra più bassa. Su di lui c’è anche il Southampton, ma non è escuso che la lista si allunghi presto. Maldini e Massara, insieme a Moncada, continuano a osservarlo, sapendo bene anche che bisognerebbe prima cedere qualcuno. I principali indiziati restano Hauge e Leao: il portoghese non è ufficialmente sul mercato ma piace in Premier e può partire in caso di offerta importante. Il norvegese ha estimatori in Bundesliga, ormai noti, come Eintracht Francoforte e Wolfsburg ma non è ancora arrivata la proposta da 15 milioni di euro che chiede il Milan.