In Spagna sono sicuri: il Milan è sempre più vicino a chiudere un acquisto top sulla trequarti in arrivo dal Real Madrid

Il Milan, nonostante i tanti acquisti e i milioni già spesi sul calciomercato tra riscatti e nuovi innesti, non è ancora sazio. Maldini sta cercando dei rinforzi nel reparto avanzato, l’addio a zero di Calhanoglu con direzione Inter è stato un brutto colpo a livello morale ma anche economico. Il ritorno di Brahim Diaz lascia abbastanza tranquillo Pioli, ma serve ancora qualcosa in quella zona. Giroud non chiuderà comunque neanche il mercato delle punte, dal momento che i rossoneri vorrebbero regalare a Pioli anche una terza punta giovane, che potrebbe essere Kolo Muani. Sulla trequarti, invece, l’occasione più unica che rara può arrivare dalla Spagna e dal grande ex Carlo Ancelotti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, dalla Spagna: triplo ok per Isco ma manca l’ultimo via libera

Secondo ‘todofichajes.com’, il Milan starebbe lavorando per chiudere l’acquisto di Isco, top player che il Real Madrid vuole cedere a tutti i costi per fare cassa e liberarsi del suo ingaggio. Lo spagnolo ha provato a convincere Ancelotti, ma invano, dal momento che il mister di Reggiolo ha confermato la volontà di cederlo. Come si legge sul portale spagnolo, l’affare ha ricevuto l’ok da parte di tutte le parti in causa in attesa che i rossoneri si convincano del tutto a chiudere la trattativa. Oppure che il Milan trovi un’alternativa valida a un prezzo inferiore ai 18 milioni che dovrebbe sborsare per Isco – seguito anche dalla Juventus -, pronto a firmare un contratto fino al 2025 o 2026.