Non solo il Paris Saint Germain per Pogba. Il centrocampista francese sarebbe stato proposto ad un’altra big europea

Tutti pazzi per Paul Pogba che è in cerca di riscatto dopo la delusione di Euro 2020. La scadenza del contratto con il Manchester United si avvicina ad ampie falcate e mentre in Italia è il sogno neanche troppo celato dei tifosi della Juventus, le piste maggiormente concrete portano al Paris Saint Germain. I francesi sono la squadra in questo momento più avanti per l’ex bianconero che al netto di tutto potrebbe anche restare in Premier League.

Nello specifico con l’addio di Georginio Wijnaldum al PSG, il Liverpool è da tempo alla ricerca di un nuovo centrocampista di livello. Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport.com’, al netto delle piste Aouar e Camavinga, Pogba sarebbe stato accostato anche al club inglese, con Mino Raiola protagonista. Durante i colloqui con il Liverpool, pare abbia fatto sapere ai dirigenti dei ‘Reds’ che c’è una possibilità di trasferimento per questa estate. Si tratta comunque di un tentativo ardito visti i rapporti non idilliaci tra il Liverpool e lo United. La squadra di Klopp continua infatti a lavorare sulle piste transalpine Aouar e Camavinga.