Juventus, operazione ritorno Pjanic: il problema è la formula, possibili novità potrebbero arrivare con il trofeo Gamper

Che Miralem Pjanic sia un obiettivo di casa Juventus non è certo una novità. Allegri punta ad avere, oltre a Locatelli, un altro giocatore a cui affidare in mano la regia della squadra. E questo giocatore potrebbe essere proprio Pjanic. Allegri ha sostanzialmente chiamato il bosniaco nel corso della conferenza stampa di presentazione, con un riferimento ad un calciatore di punizioni di piede destro più bravo di Ronaldo. Ogni indizio porta dunque al classe 1990, ma la situazione per arrivare a lui non è semplice. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro in bilico: Raiola incontra Cherubini

Come riferisce però il ‘Mundo Deportivo’, c’è però un nodo formula. Juventus e Barcellona non hanno ancora trovato l’accordo per il giocatore. Un problema di soldi, ma di accordo. I catalani non si opporrebbero ad un addio in prestito, anche biennale. La chiave potrebbe essere il trofeo Gamper, che la Juventus disputerà a Barcellona il prossimo 8 agosto. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter, che ha messo gli occhi sul bosniaco da tempo e potrebbe provare a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri.