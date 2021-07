Calciomercato Juventus, Chiringuito: "La cessione di Pjanic è imminente"

Continua a tenere banco in casa Juventus la questione rinforzi: per il centrocampo, oltre a Locatelli, si lavora per Pjanic

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non solo Manuel Locatelli. Oggi è in programma un nuovo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per discutere del centrocampista, campione d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Si cerca di ridurre le distanze e incastrare la formula giusta per portare il prodotto del vivaio del Milan a Torino. Il calciatore ha già un principio d’accordo con la società guidata da Andrea Agnelli e non pare avere intenzione di accettare altre destinazioni, con l’Arsenal che era decisamente interessato. Ma il 23enne giocatore nativo di Lecco potrebbe non essere il solo rinforzo in mediana per Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE>>>CMIT TV | Inter e Juventus, Biasin: “Locatelli sì, i nerazzurri non possono spendere”

Juventus, “cessione imminente per Pjanic”

Dalla Spagna, infatti, arrivano nuove indiscrezioni sul possibile ritorno alla Juventus, dopo una sola stagione al Barcellona, di Miralem Pjanic: “Il suo futuro è lontanissimo dal Barcellona, Koeman non lo considera – le parole del giornalista José Alvarez a ‘El Chiringuito’ – Ha un piede e mezzo fuori dal Barça e vuole giocare solo nella Juventus, nonostante ci sia anche l’interesse dell’Inter. La volontà è reciproca, anche il club bianconero vuole che torni a Torino. La trattativa può subire un’accelerazione nei prossimi giorni, la sua cessione è imminente”. Il bosniaco è approdato nella Liga per 60 milioni di euro più bonus nell’estate del 2020.