La Juventus si appresta a presentare una nuova offerta per Locatelli: percentuale sulla futura rivendita a favore del Sassuolo

L’obiettivo numero uno dei bianconeri rimane, sempre, Manuel Locatelli. È lui l’uomo scelto da Massimiliano Allegri per alzare l’asticella a centrocampo e per dare un iniezione di qualità e geometrie alla mediana della ‘Vecchia Signora’. Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, oggi è il giorno dell’incontro tra Juventus e Sassuolo: l’affare entra nelle battute conclusive. Federico Cherubini sa che il club piemontese non dispone di 40 milioni cash per accontentare subito gli emiliani, ma ha in mente una formula creativa per riuscire a chiudere al più presto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, affondo per Locatelli | Percentuale sulla futura rivendita

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe in mente una formula creativa per accontentare il Sassuolo. I bianconeri sarebbero disposti ad inserire un’importante percentuale sulla futura rivendita di Manuel Locatelli: una condizione che, di fatto, permetterebbe agli emiliani di superare la richiesta da 40 milioni di euro. Potrebbe essere arrivata, quindi, la svolta nella trattativa per il centrocampista della Nazionale. L’incontro tra le due società, che dovrebbe avvenire al più presto, dovrebbe essere quello decisivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Massimiliano Allegri si appresta, così, ad accogliere il primo rinforzo della sua seconda gestione in bianconero. Si tratta di Locatelli, che il tecnico livornese conosce da quando era solamente un ragazzino promettente nella Primavera del Milan. Anche per il blocco Azzurro della Juventus, poi, l’arrivo di Locatelli verrà accolto con grande gioia: l’ossatura italiana è sempre stata una delle caratteristiche dominante del club piemontese. Insomma, il centrocampista del Sassuolo è sempre più vicino a vestire la maglia a strisce bianche e nere.