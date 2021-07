Il Direttore Generale del Sassuolo avvisa la Juventus. I neroverdi dettano le condizioni per cedere Manuel Locatelli. Le parole del Dg

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A breve si terrà un nuovo incontro tra il Sassuolo e la Juventus. L’obiettivo del prossimo summit tra i due club sarà chiaramente quello di riuscire a trovare un accordo per Manuel Locatelli. Il centrocampista ha espresso la volontà di indossare il bianconero, rispedendo al mittente altre offerte, come quella dell’Arsenal. Serve però che la Vecchia Signora riesca ad accontentare i neroverdi, che ad oggi non sembrano disposti a fare sconti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Bargiggia: da Romagnoli-Juve allo scambio Inter-Roma

Il Dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di paolobargiggia.it ha parlato chiaramente, avvisando la Juventus: “Se non ci sono le condizioni che chiediamo, il giocatore resta da noi. Abbiamo appena incassato sui 12 milioni dalla cessione di Marlon e se non vendiamo Locatelli cederemo qualche altro giocatore. Berardi per esempio? No, al momento no perché su Berardi non ci sono richieste. E se Locatelli puntasse i piedi e si mettesse di traverso per non restare? Non avremmo problemi, ma la serenità necessaria per gestire la situazione e tenere ugualmente il giocatore…”.