Il Chelsea fa sul serio per Lukaku ed è pronto alla super offerta per il belga: l’Inter dovrebbe accettare la proposta

L’Inter ora fa i conti con l’assalto del Chelsea per Lukaku. I Blues sono pronti a rompere gli indugi e presentare un’offerta astronomica per il bomber belga. Si parla di una missione a Milano del figlio di Abramovich e di una proposta che potrebbe arrivare a 130 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far tremare i nerazzurri, costretti a dare un’occhiata anche al bilancio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ma davvero l’Inter dovrebbe prendere in considerazione un’offerta di questa portata per Lukaku? Calciomercato.it lo ha chiesto sul proprio account Twitter e la risposta al sondaggio è sorprendente: il 50,4% ha detto che i nerazzurri dovrebbero accettare l’offerta dei campioni d’Europa, mentre il 37,8% ritiene che Marotta dovrebbe dire no al Chelsea e proporre il rinnovo al calciatore. Decisamente poco considerate le altre due opzioni: cedere un altro big e vendere Lukaku sono le scelte indicate dal 5,9% degli utenti che hanno risposto al nostro sondaggio.