I tifosi del Napoli restano appesi alla questione Insigne e il rinnovo in bilico: lo scenario di queste ore è quello sulla carta peggiore per il club

Lorenzo Insigne e il Napoli. Un matrimonio che sembrava scontato, così come scontato appariva che il capitano azzurro fosse destinato a chiudere la sua carriera da bandiera al ‘Maradona’. Uno scenario che ovviamente non è ancora da escludere, perché ogni ipotesi resta totalmente aperta. Attualmente Insigne è ancora in vacanza dopo la vittoria dell’Europeo, insieme a Verratti e Immobile, compagni di Nazionale ma soprattutto amici. Nei giorni scorsi De Laurentiis non le ha mandate di certo a dire al numero 24, lasciando intendere che se vuole andare da un’altra parte è liberissimo e il Napoli non ha intenzione di fare barricate o di svenarsi per qualche motivo. Dichiarazioni al vetriolo che hanno fatto discutere, a differenza di quelle di Spalletti che invece è stato molto più diplomatico in attesa dell’incontro tra il calciatore e la società. Il titolo, casomai, il mister lo ha dato su Koulibaly e non su Insigne.

Come riporta ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, Insigne tornerà ad allenarsi il 3 agosto, nel ritiro di Castel di Sangro dove ci sarà il fatidico appuntamento che però non sarà decisivo. Le parti, si legge, sembrano ancora distanti nell’orientamento e De Laurentiis non ha neanche paura di perdere il suo capitano a parametro zero tra un anno. Quindi non è escluso affatto che questa estate passi senza firme e che il neo campione d’Europa resti in azzurro con il contratto in scadenza, magari con la possibilità di riaggiornarsi durante la stagione.

E in caso di addio immediato o di rottura, a muoversi è pronta la Lazio. A scriverlo è ‘Il Mattino’, che riporta come i biancocelesti attendono interessati l’esito del confronto tra Insigne e il Napoli. Sarri lo riabbraccerebbe più che volentieri (e ci ritroverebbe ovviamente anche l’amico fraterno Immobile), magari Lotito potrebbe presentare un’offerta ai partenopei. Una proposta a cui appunto De Laurentiis sarebbe orientato comunque a dire no, preferendo perdere il giocatore a zero tra un anno. In ogni caso, per una firma in questa estate, Insigne dovrebbe accettare un rinnovo a cifre più basse.