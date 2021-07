Il nuovo acquisto del Real Madrid David Alaba è risultato positivo al Covid-19: l’annuncio ufficiale del club spagnolo

Brutte notizie in casa Real Madrid. Il nuovo acquisto – arrivato dal Bayern Monaco – David Alaba, è risultato positivo al controllo sanitario per il Covid-19 previsto dal protocollo. Il calciatore austriaco è stato messo in isolamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club ha reso noto la positività tramite un annuncio sui propri canali ufficiali: “Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore David Alaba è risultato positivo al test per il Covid-19“.

Emanuele Tavano