Animi caldi nella sfida tra Porto e Roma, dopo un contrasto tra Pepe e Mkhitaryan sono entrati in campo tutti i componenti delle due panchine

Una sfida amichevole che però di amichevole ha visto ben poco, soprattutto per quanto accaduto poco prima del 65′. Impiegata in Algarve, la Roma ha affrontato il Porto per una sfida dal sapore d’Europa. Se ad inizio partita Mourinho e Sergio Conceicao si sono lasciati andare in un abbraccio di stima, gli animi si sono appunto surriscaldati attorno al 65′ con i giallorossi in vantaggio 0-1. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svolta in attacco: arriva il bomber dalla Serie A!

Sulla trequarti giallorossa, Mkhitaryan, sceso a prendere palla, è stato affrontato in maniera decisamente dura da Pepe. L’armeno, da terra, ha reagito nei confronti del capitano dei lusitani facendo scattare la miccia. Dopo la reazione infatti sono entrate in campo tutti i componenti di entrambe le panchine, mentre il direttore di gara cercava di separare il difensore dal 77 giallorosso. Qualche minuto di alta tensione, ma poi gli animi si sono fortunatamente placati e il match, dopo circa tre minuti e anche a seguito di alcuni cambi, è potuto riprendere.