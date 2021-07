Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara contro il Crotone facendo chiarezza sul ruolo pensato per Calhanoglu e su Satriano

L’Inter batte 6-0 il Crotone in amichevole e Simone Inzaghi si dice soddisfatto per la prestazione della squadra. Il neo tecnico nerazzurro a ‘Sky sport dice: “Sono soddisfatto perché la squadra ha fatto un’ottima partita oggi e tre settimane al meglio”. L’allenatore si concentra sull’idea di gioco anche perché “mancano ancora tanti uomini. Oggi sono arrivati Vecino e Perisic, lunedì arriveranno anche Barella, Bastoni e Lautaro e saremo al completo. Sarà bello iniziare a lavorare insieme”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, futuro Lautaro: parla Biasin

Inzaghi si sofferma poi su Calhanoglu, impiegato come mezzala: “Lo abbiamo preso per questo. Ha fatto molto bene con i suoi compagni, è stato bravo come tutta la squadra. Satriano? Ragazzo interessante, in allenamento ci dà dentro: l’ho sostituito perché era affaticato. In allenamento si sta meritando il minutaggio che gli stiamo dando”.