Intervenuto sulla CMIT TV Andersinho Marques ha parlato di Kaio Jorge: “Può essere un’occasione per la Juventus. Sondaggio per Gabriel Jesus”

Come stiamo raccontando da settimane, la corsa per arrivare a Kaio Jorge è entrato nella fase decisiva. La Juventus sembra aver superato la concorrenza di Milan e Benfica, che comunque viene ritenuta una destinazione meno gradita rispetto alla Serie A. Sulla CMIT TV è intervenuto Andersinho Marques, giornalista di ‘Mondo Sportivo Brasil’, che ha presentato Kaio Jorge: “Fino ad un anno fa costava 15 milioni, ora c’è questa opportunità di prendere il ragazzo a parametro zero. Bisognerà capire se la Juventus decide di pagare qualcosa per averlo subito. Come caratteristiche assomiglia a Firmino, sa giocare in tutti i ruoli dell’attacco”. Il giornalista brasiliano, poi, ci ha parlato anche di un altro obiettivo bianconero all’interno della nazionale verdeoro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



CMIT TV | Marques: “Sondaggio Juve per Gabriel Jesus. Jorginho? Non è stato considerato dal Brasile”

Ai microfoni della CMIT TV, Andersinho Marques ci ha parlato anche dell’interesse della Juventus per Gabriel Jesus: “Un sondaggio è stato fatto, ma al momento vedo difficile che lascerà il Manchester City“. Come raccontato su queste pagine, i bianconeri pensano al brasiliano del City per il post CR7. Infine, il giornalista brasiliano ha spiegato perché Jorginho non sia stato scelto dal Brasile. “Non lo hanno neanche calcolato. Quando si sono accorti del giocatore che era, ormai era tardi”. Una sfortuna per la nazionale verdeoro, ma una grande fortuna per la Nazionale di Roberto Mancini.