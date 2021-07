Ballottaggio per la fascia da capitano in casa Lazio, con Milinkovic-Savic insidia Immobile: le ultime di Calciomercato.it

Ci sono cose che capitano. E cosa da capitano. Ciro Immobile o Sergej Milinkovic. Questo sembra essere il dilemma dalle parti di Formello. Con l’uscita di scena di Senad Lulic, titolare della fascia sul braccio sinistro, e del suo vice, Marco Parolo, in casa Lazio si apre il ballottaggio per chi si guadagnerà la promozione.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Lazio, ritorno di fiamma per Brekalo: doppia apertura del Wolfsburg

Ciro Immobile, tra i protagonisti della vittoria dell’Italia ad Euro2020, potrebbe essere il favorito. Con la Lazio, oltre ai trofei, ha vinto due volte la classifica dei marcatori e la Scarpa d’Oro. I gradi di capitano sarebbero l’ultimo tassello per completare un ciclo virtuoso iniziato cinque anni fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lazio, Sarri cerca il capitano | Ballottaggio Milinkovic-Immobile

Per anzianità, però, non toccherebbe a lui. Radu, arrivato a Roma nel 2007, è il giocatore con più requisiti. Peccato che il senatore romeno abbia rinunciato da tempo alla “carica” per via del suo temperamento un po’ troppo fumantino. Insomma, un capitano senza fascia, presente, ma dietro le quinte. Dopo Radu, c’è Danilo Cataldi, centrocampista romano, cresciuto nel vivaio biancoceleste, che nel ritiro di Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, si è messo in evidenza. Il classe ’94 al momento non parte tra i titolari. La sua candidatura tornerà in auge se dovesse giocare a gara in corso o qualora dovesse sovvertire le gerarchie di Maurizio Sarri, intenzionato a lanciare dal primo minuto Luis Alberto, Leiva e Milinkovic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Lazio, situazione Correa: l’Inter fa concorrenza alla Premier

E proprio il “Sergente” alla fine potrebbe spuntarla. “Sergio”, così lo chiamano nello spogliatoio, è un punto di riferimento per la squadra. Un top player corteggiato da mezza Europa che ha dimostrato grande personalità anche nelle partite importanti. Nel ritiro in Veneto, complice l’assenza di Immobile, ha indossato la fascia nelle amichevoli. Durante la presentazione della squadra allo Stadio Zandegiacomo è stato accolto dal boato del pubblico. E’ entrato nel cuore dei tifosi non solo per le prestazioni, ma anche per l’attaccamento alla maglia. Arrivò nella Capitale in una calda estate del 2015 con lo sguardo di un ventenne un po’ spaesato. Alla Lazio è diventato un uomo. Indossare la fascia da capitano per lui sarebbe un sogno.