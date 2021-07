La Roma potrebbe presto mettere le mani su Shomurodov. Contatti continui tra i giallorossi e il Genoa per l’attaccante uzbeko

Svolta nel calciomercato della Roma. Jose Mourinho potrebbe presto avere il terzo attaccante tanto atteso. I giallorossi sono vicinissimi all’acquisto di Eldor Azamatovič Shomurodov. Contatti stamattina con il Genoa per poter chiudere il prima possibile: il Grifone, infatti, ha voglia di incassare per poi reinvestire quanto preso su profili come Saignan, Hernani, Ekuban e Spryaga. Si starebbero lavorando sulle cifre da limare, con i rossoblu che vorrebbero qualcosa in più dei 15 milioni di euro offerti dai giallorossi. Da capire anche la formula, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

L’attaccante classe 1995 uzbeko ha dunque definitivamente superato Sardar Azmoun, sul quale – come abbiamo raccontato – c’è il forte il pressing del Bayer Leverkusen. Shomurodov è reduce da una stagione positiva con la maglia del Genoa: nel suo primo anno in Italia i gol segnati in Serie A – in 31 match giocati – sono stati otto, oltre un assist.