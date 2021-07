Hakim Ziyech è un nome ancora caldo per il mercato del Milan ma bisognerà aspettare agosto per capire se l’affare andrà in porto

Il Milan continua a monitorare il calciomercato alla ricerca del giusto profilo per rafforzare la trequarti. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, in questi ultimi giorni, ma nessuna trattativa, al momento, è realmente entrata nel vivo. Attenzione dunque alle possibile sorprese o a profili che nell’ultimo periodo sono stati un po’ accantonati come può essere Hakim Ziyech. Vi abbiamo parlato a giugno, dell’incontro tra i rappresentanti del calciatore e il Milan.

Calciomercato Milan, viva la pista Ziyech

L’interessamento dei rossoneri per il fantasista non è mai tramontato, anche perché rappresenta davvero il profilo ideale, sapendo giocare sia al centro che sulla sinistra della trequarti. Come vi abbiamo sempre detto Ziyech è un nome di agosto, quando magari il Chelsea sarà disposto ad aprire ad un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, è tornato a parlare dell’ex Ajax in questi termini “Ziyech è ai margini e vuole il Milan. Bisogna aspettare agosto e l’apertura di un prestito”. Conferme dunque da parte del giornalista de La Gazzetta dello Sport. Non resta che aspettare e vedere se il Milan riuscirà a concludere una trattativa davvero complicata.