Calciomercato Milan, summit per Kessie: attesa per la firma

E’ atteso a Casa Milan George Atangana, l’agente di Franck Kessie. Il summit servirà a trovare l’intesa definitiva di una trattativa, che sembra avere un esito scontato dopo le dichiarazioni dello stesso centrocampista

C’è attesa per l’incontro tra l’agente di Franck Kessie, George Atangana, e il Milan. Come raccontato, il summit a Casa Milan potrebbe tenersi già nella giornata di oggi ma non sono esclusi cambi di programma. D’altronde non sarebbe la prima volta che succede ma dopo le parole di Kessie, che continuerà l’avventura alle Olimpiadi, avendo passato la fase a gironi con la Costa d’Avorio, il rinnovo non può essere più messo in discussione.

Il collega, Daniele Triolo, intervenuto a Radio Rossonera, ha fatto il punto della situazione: “L’accelerata è dovuta alle dichiarazioni di Kessie, che ha stoppato tutte le possibili incursioni su di lui – ammette il giornalista – Incontro? Non so se ufficialmente sarà oggi, sicuramente in settimana entro venerdì. Si sta studiando la strategia migliore. Kessie chiede ingaggio da top player ma non penso che si arriverà allo stipendio di Ibrahimovic ma quel che conta è che lui voglia restare e quando torna firmerà il contratto”.